Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch entpuppt sich als Sachbeschädigung

Jena (ots)

Am Donnerstagabend teilte eine Anwohnerin mit, dass augenscheinlich versucht wurde in ihre Hochparterrewohnung im Lobeda einzudringen. Der Tatzeitraum liege in den Nachmittagsstunden und es sind Beschädigungen an der Balkontür ersichtlich. Vor Ort gab die Frau an, dass in Sichtweite auf einem Spielplatz Kinder gewesen waren und noch seine, welche mit Sicherheit etwas mitbekommen haben. die Beamten befragten die zwei Zwölfjährigen diesbezüglich. Diese verstrickten sich aber leicht in Widersprüche, bis die Wahrheit ans Licht kam. Man spielte und warf dabei auch Steine umher. Einer davon war augenscheinlich fehlgeleitet und traf die Terrassentür. Die Jungs wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Im Dialog konnte man sich auf eine zivilrechtliche Einigung verständigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

