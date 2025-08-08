LPI-J: Nach Fahrradunfall schwer verletzt
Jena (ots)
Im, wie sich im Anschluss herausstellte, alkoholisierten Zustand (1,1 Promille) war am Donnerstagnachmittag ein 29-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg von Lobeda in Richtung Burgau unterwegs. Auf Höhe Lobeda Altstadt kam es dann zum Frontalzusammenstoß mit einer entgegenkommenden Zweiradfahrerin. Diese erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen die 29-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
