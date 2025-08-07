PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 36-jähriger rast vor Polizei davon

Apolda (ots)

Obwohl er mit STOP-Signal, Blaulicht und Martinshorn zum Halten aufgefordert wurde, raste ein 36-Jähriger mit stark überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei davon. Die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nahm er dafür billigend in Kauf. Der polizeibekannte Mann ist bereits seit längerem nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Kennzeichen des Fahrzeuges war gefälscht. Der PKW selbst - ein schwarzer Daewoo ist eigentlich stillgelegt wurden und somit nicht für den Verkehr zugelassen. Auf seiner Flucht kollidierte der Mann schließlich mit einer Mauer, wobei das Fahrzeug so stark beschädigt wurde, dass es kurz darauf zum Stehen kam. Mit seiner Beifahrerin flüchtete der über ein Getreidefeld, konnte aber direkt von der Polizei gestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest schlug positiv auf Amphetamin an. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen alle PKW-Fahrer, welche durch die Fahrt des 36-Jährigen behindert oder gefährdet wurden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda - Tel.: 03644/541-0.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren