LPI-J: Sturz aufgrund freihändiger Fahrt
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Am Mittwochvormittag stürzte ein 52-jähriger Radfahrer auf der Geraer Straße, als dieser in Richtung Kursdorf unterwegs war. Hierbei hatte er die Hände nicht, wie vorgeschrieben, am Lenker, sondern fuhr freihändig. Nach ersten Erkenntnissen verlor er daraufhin die Kontrolle über das Zweirad, kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.
