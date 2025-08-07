Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Renitenter Gast landet im Gewahrsam

Jena (ots)

Zu einem Disput zwischen einem 33-Jährigen sowie einem Lokalbesitzer kam es am Mittwochabend im Leutragraben. Der Mann war nicht gewillt die offene Rechnung zu begleichen. Hierbei schaukelte sich das Wortgefecht derart auf, dass der Mann den Wirt tätlich anging. Bis zum Eintreffend er alarmierten beamten konnte der Störenfried im Lokal gehalten werden. Nachdem sich die Situation mit der Anwesenheit der Polizei kurz entspannte, wollte der Gast erneut auf den Wirt losgehen. dies konnte durch den Einsatz von unmittelbarem Zwang unterbunden werden. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und muss sich nun strafrechtlich verantworten. Die offene Rechnung indes beglich seine Begleiterin.

