LPI-J: Gestürzt

Weimar (ots) - Gestern Vormittag begab sich ein 28-jähriger Mann in eine Arztpraxis in Weimar Schöndorf. Da die Diagnose und die damit einhergehende Behandlung offensichtlich nicht den Vorstellungen des Mannes entsprach, wurde er laut und ausfällig dem medizinischen Personal gegenüber. Schließlich musste er vor die Räumlichkeiten komplementiert werden. Auch hier wollte er sich nicht beruhigen. Erst als er mitbekam, dass die Polizei unterwegs war, zog er seines Weges. ...

mehr