LPI-J: Gestürzt
Weimar (ots)
Schürfwunden und eine Gehirnerschütterung zog sich gestern Abend ein 54-jähriger Mann zu. Der Österreicher war mit seinem Rad auf dem Radweg zwischen Magdala und Mellingen unterwegs, als er kurz vor der Ortslage Mellingen aus nicht geklärter Ursache stürzte. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
