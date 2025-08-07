PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestürzt

Weimar (ots)

Schürfwunden und eine Gehirnerschütterung zog sich gestern Abend ein 54-jähriger Mann zu. Der Österreicher war mit seinem Rad auf dem Radweg zwischen Magdala und Mellingen unterwegs, als er kurz vor der Ortslage Mellingen aus nicht geklärter Ursache stürzte. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

