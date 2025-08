LPI-J: Ehrlicher Finder gibt Handy bei Polizei ab

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bürgel: Ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw ereignete sich am Dienstagnachmittag am Markt. Eine 31-jährige Fahrerin eines Ford befuhr die Jenaer Straße und wollte in der Folge rechts abbiegen. Im Kurvenverlauf geriet sie jedoch auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Chevrolet zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr