Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Gleisüberschreitung - Triebfahrzeugführer leitet Schnellbremsung ein, Zeugen gesucht;

Österfeld (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am gestrigen Donnerstag (10.07.2025) gegen 20:35 Uhr am Bahnhof Österfeld gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Triebfahrzeugführer eines Güterzuges auf der Strecke von Horb in Richtung Karlsruhe, als er ca. 200 Meter vor der Einfahrt in den Bahnhof Österfeld fünf Jugendliche erkannte, welche über die Gleise liefen. Der Triebfahrzeugführer leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Die fünf unbekannten männlichen Jugendlichen konnten unerkannt fliehen. Eine Fahndung durch die alarmierte Bundes- und Landespolizei blieb erfolglos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 / 870350 zu melden. Bei den unbekannten Männern soll es sich um dunkelhaarige Personen mit südländischem Aussehen handeln. Drei von Ihnen trugen wohl dunkle Hosen und zwei waren augenscheinlich mit hellen Jeans bekleidet. Weiterhin waren zwei offenbar mit einem hellen Oberhemd bekleidet und drei mit einem dunklen T-Shirt. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor den Gefahren bei Aufenthalten im Gleisbereich. Viele Reisende überqueren die Gleise um ihren Zug zu erreichen oder abzukürzen. Die hieraus resultierende Lebensgefahr wird oftmals unterschätzt. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Zudem wird die Sogwirkung von vorbei- und ausfahrenden Zügen meist nicht bedacht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell