Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung am Bahnhof in Waiblingen

Waiblingen (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen 25 Jahre alten Mann ist es am Mittwochabend (09.07.2025) am Bahnhof in Waiblingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 25-Jährige gegen 18:45 Uhr mehrere Reisende am Bahnsteig 6 verbal angegangen haben, weshalb vor Ort befindliche Mitarbeitende der Deutschen Bahn den gambischen Staatsangehörigen des Bahnhofs verweisen wollten. Der aggressive Mann flüchtete daraufhin nach derzeitigem Kenntnisstand über die Gleise zum Bahnsteig 1, wo er von weiteren Mitarbeitenden festgehalten werden konnte. Dabei soll der 25-Jährige diese bedroht und beleidigt haben. Weiterhin spuckte er wohl einer Mitarbeiterin auf die Schulter und verletzte einen weiteren am Finger. Alarmierte Polizisten trafen den Tatverdächtigen noch vor Ort an und unterzogen ihn den weiteren Maßnahmen. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell