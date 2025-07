Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Versuchter Kofferdiebstahl im ICE nach Stuttgart

Stuttgart (ots)

Stuttgart. Am Dienstag (08.07.2025) kam es im ICE auf der Strecke von Kiel Hauptbahnhof in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof zu einem versuchten Kofferdiebstahl. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahm ein 23-jähriger deutscher Staatsangehöriger während der Fahrt auf Höhe Mannheim, gegen 03:00 Uhr, einen Koffer aus einer Gepäckablage im Zug und setzte sich mit diesem an einen Tischplatz. Die rechtmäßige Eigentümerin erkannte ihren Koffer wohl kurz darauf zufällig beim Vorbeigehen und sprach den Mann an. Der Tatverdächtige reagierte zunächst freundlich und gab mutmaßlich an, dass es sich möglicherweise um ein Missverständnis handeln könnte. Er händigte den Koffer anschließend der 40 Jahre alten bosnischen Staatsangehörigen wieder aus. Zeugen berichteten zudem, dass der Mann wohl auffällig häufig durch den Zug lief. Als eine Zugbegleiterin ihn auf sein Ticket ansprach, stellte sich heraus, dass der Mann lediglich ein Deutschlandticket besaß und damit nicht zur Fahrt im ICE berechtigt war. Im weiteren Verlauf soll der Mann gegenüber dem Zugpersonal zunehmend aggressiv geworden sein. Er beschimpfte und beleidigte die Zugbegleiterin offenbar massiv. Die daraufhin alarmierte Bundespolizei konnte den Tatverdächtigen am Hauptbahnhof Stuttgart noch am Zug feststellen. Bei einer freiwilligen Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks fanden die Einsatzkräfte unter anderem Kleidungsstücke mit angebrachten Etiketten und ein Messer. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und eine Richtervorführung wurde angeregt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls mit Waffen, Erschleichen von Leistungen sowie Beleidigung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell