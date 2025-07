BPOLI S: Auseinandersetzung in der S42

Beutelsbach (ots) - Beutelsbach: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.07.2025) kam es in der S-Bahnlinie 2 in Richtung Schorndorf auf Höhe des Bahnhofes Beutelsbach zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bisher unbekannten Täter. Ersten Informationen zufolge saßen die 30 und 31 Jahre alten Geschädigten gegen 01:00 Uhr in einem Vierersitz der S-Bahn. ...

mehr