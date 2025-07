Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei: 25-Jähriger nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch in Haft

Stuttgart (ots)

Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie einem Hausfriedensbruch ist es am Mittwochabend (02.07.2025) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge trafen Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG gegen 18:00 Uhr einen 25 Jahre alten rumänischen Staatsangehörigen an, der auf einem Prellbock saß. Nachdem er keine Reiseabsichten äußerte und sich offenbar ordnungsstörend verhielt, machten die Mitarbeitenden von ihrem Hausrecht Gebrauch und verwiesen ihn des Bahnhofs. Kurze Zeit später wurde der 25-jährige rumänische Staatsangehörige erneut im Hauptbahnhof angetroffen. Da ihm ein Hausverbot erteilt werden sollte, wurde eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen. Diese begleitete den Mann aus dem Bahnhof, welchen er jedoch nach einiger Zeit erneut betrat. Daraufhin wurde er von den Polizisten in Gewahrsam genommen. Auf dem Polizeirevier leistete der Mann erheblichen Widerstand, sodass ein eingesetzter Beamte leicht am Arm verletzt wurde, aber weiterhin dienstfähig blieb. Der wohnsitzlose 25-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Bundespolizisten brachten den Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

