POL-NOM: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwerstverletzt

Northeim (ots) - 37186 Moringen, OT Fredelsloh, Am Kapellenbrunnen, Sonntag, 29.06.2025, 15.45 Uhr NORTHEIM (mil) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Sonntagnachmittag in der Moringer Ortschaft Fredelsloh. Der 61-jährige Geschädigte parkte seinen Pkw ordnungsgemäß in der Straße "Am Kapellenbrunnen" ab. Als er später zu diesem zurückkehrte, stellte er die ...

mehr