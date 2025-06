Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sicher auf dem Schulweg- Aktion "Gelbe Füße"

Bad Gandersheim (ots)

Seit Jahren sorgen die Verkehrswacht und die Polizei Bad Gandersheim gemeinsam für mehr Sicherheit auf dem Schulweg. Daher wurde auch in diesem Jahr wieder die Aktion "Gelbe Füße" durchgeführt. Überall dort, wo Straßen am sichersten überquert werden können, wurden durch die Verkehrswacht und die Polizei gelbe Füße aufgesprüht- unter den wachsamen Augen der Kinder des DRK Kindergartens Bad Gandersheim. Hierbei wurde auch noch einmal besprochen, warum genau an dieser Stelle die Straße zu queren ist und was hierbei dennoch zu beachten ist. Auch die Vorteile des Schulweges zu Fuß, am besten gemeinsam mit Freunden, kamen hier nochmals zur Sprache. Nun sind die Kinder bestens auf den Schulstart im August vorbereitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell