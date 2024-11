Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schaufensterscheibe beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

20. November 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 03.-04.11.2024 - Mölln

Bereits in der Nacht vom Sonntag (03.11.2024) auf Montag (04.11.2024) wurde die Schaufensterscheibe eines Friseurgeschäftes in der Hauptstraße in Mölln beschädigt. Die Möllner Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

In der Zeit von 18.00 Uhr bis 09.00 Uhr ist die dortige Verglasung mit einem festen Gegenstand beschädigt worden. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Mölln unter der Telefonnummer 04542/8099-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell