Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Vorbeifahren Pkw beschädigt - Verursacher begeht Flucht

Northeim (ots)

37186 Moringen, OT Fredelsloh, Am Kapellenbrunnen, Sonntag, 29.06.2025, 15.45 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Sonntagnachmittag in der Moringer Ortschaft Fredelsloh. Der 61-jährige Geschädigte parkte seinen Pkw ordnungsgemäß in der Straße "Am Kapellenbrunnen" ab. Als er später zu diesem zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen an der vorderen linken Fahrzeugpartie fest. Ein Verursacher machte vor Ort nicht auf sich aufmerksam. Der Schaden beläuft sich auf rund 6000,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder der verursachenden Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

