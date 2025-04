Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Friedrich-Ebert-Straße/Leopoldstraße- Flucht vor Verkehrskontrolle- 29-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter Drogeneinfluss- leicht verletzt ins Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Montag, 21. April 2025, 06:41 Uhr

Ein 29-Jähriger wollte sich Ostermontagmorgen auf der Friedrich-Ebert-Straße nicht von einem Streifenteam der Düsseldorfer Polizei kontrolliere lassen und gab Gas. In Höhe der Kreuzung Oststraße / Leopoldstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Hauswand. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Streifenteam wollte den mit einer Person besetzten VW auf der Friedrich-Ebert-Straße anhalten und kontrollieren. Der 29-jährige deutsche Fahrer die eindeutigen Anhaltesignale und trat auf sein Gaspedal. Der Mann flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Oststraße in Richtung Am Wehrhahn. An der Kreuzung Oststraße / Leopoldstraße wollte er offenkundig nach rechts in die Leopoldstraße abbiegen, verlor jedoch die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann aktuell keine Fahrerlaubnis besitzt und möglicherweise unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Sein Pkw und sein Mobiltelefon wurden beschlagnahmt. Dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell