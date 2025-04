Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Erstmeldung++ Duisburg-Hochfeld - A59 Richtung Leverkusen- Schwerer Verkehrsunfall - Zwei Personen tödlich verletzt - Eine Person schwer verletzt - Unfallermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Freitag, 18. April 2025, 00:18 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Nacht auf Freitag bei Duisburg-Hochfeld auf der A59 Richtung Leverkusen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen tödlich und eine Person lebensgefährlich verletzt wurden. Die Unfallermittlungen dauern aktuell noch an.

Derzeit gehen die Unfallermittler davon aus, dass ein mit zwei Personen besetzter Seat auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Leverkusen fuhr. In Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Hochfeld näherte sich mit hoher Geschwindigkeit ein Audi in gleicher Fahrtrichtung von hinten und prallte auf den Seat. Bei dem Zusammenprall wurden beide Fahrzeuge völlig zerstört. Die Insassen des Seat verstarben noch in dem Fahrzeugwrack. Der Fahrer des Audi musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ein Krankenhaus. Wir berichten nach.

