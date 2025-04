POL-D: Stadtmitte - Versuchter Raub in Juweliergeschäft - Polizei fahndet nach zwei flüchtigen Tätern

Düsseldorf (ots) - Verkehrsunfall in Rath - Straßenbahn beteiligt - Mehrere Leichtverletzte - Feuerwehr im Einsatz - Ermittlungen dauern an Unfallzeit: Mittwoch, 16. April 2025, 07:16 Uhr Bei der Kollision zwischen einer Straßenbahn der Linie 701 und einem Kleinbus heute Morgen in Rath wurden neun Personen zum ...

mehr