POL-NB: Hinweise der Polizei zur Radveranstaltung MSR

Demmin (ots) - In Demmin hat Geschäftsleute, Anwohner und die Polizei eine Einbruchsserie beschäftigt, die vermehrt seit Januar im Stadtgebiet für Unruhe gesorgt hat. So wurde unter anderem in Büros, Geschäfte, Handwerksbetriebe, aber auch in Kirchen eingebrochen mit dem Ziel, kleinere und größere Wertgegenstände oder Bargeld zu stehlen. Die Kripo hat in allen Fällen intensiv ermittelt und mögliche ...

