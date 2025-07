BPOLI S: 57-Jähriger attackiert Reisende - Zeugen und Geschädigte gesucht

Mosbach/Neckarelz (ots) - Ein 34 Jahre alter Mann hat zusammen mit seinem noch unbekannten Begleiter am Samstagabend (28.06.2025) einen 41-jährigen Reisenden am Bahnhof in Mosbach/Neckarelz attackiert. Zeugenaussagen zufolge kam es gegen 20:45 Uhr zunächst in einer am Bahnsteig stehenden S-Bahn der Linie S41 zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern. In Folge dessen sollen der 34-jährige eritreische ...

