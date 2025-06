Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung am Bahnhof Waiblingen - Zeugen gesucht

Waiblingen / Stuttgart (ots)

Am Sonntagmorgen (29.06.2025) kam es zunächst in einer S-Bahn der Linie S3 sowie anschließend am Bahnhof Waiblingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem bisher unbekannten Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der 20-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 07:15 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart gemeinsam mit einem bisher unbekannten Mann und dessen Begleiterin in die S-Bahn. Während der Fahrt entwickelte sich zwischen dem 20-Jährigen und dem bislang Unbekannten ein zunächst verbales Streitgespräch, offenbar ausgehend von einem angebotenen Kaugummi. Im weiteren Verlauf soll der unbekannte Mann dem Geschädigten mit der Faust in sein Gesicht geschlagen haben. Nachdem ein Zeuge wohl zur Hilfe kam, soll sich der Geschädigte daraufhin auf einen anderen Platz gesetzt haben. Am Bahnhof Waiblingen verließen mutmaßlich alle Beteiligten die Bahn an unterschiedlichen Ausgängen. Kurz darauf näherte sich der Tatverdächtige nach bisherigen Erkenntnissen dem Geschädigten am Bahnsteig und schlug ihm dort erneut mehrfach ins Gesicht, weshalb sich der 20-Jährige offenbar wehrte. Ein alarmierter Krankenwagen brachte den wohl leicht Verletzten in ein Krankenhaus. Der unbekannte Täter, bei dem es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten, muskulösen Mann mit dunklen Haaren handeln soll, flüchtete anschließend mit seiner Begleiterin mit der S-Bahnlinie S2 in Fahrtrichtung Stuttgart und stieg nach derzeitigem Kenntnisstand in Fellbach aus. Er trug laut dem Geschädigten eine weiße Hose zur Tatzeit. Sein weißes Shirt soll er in der Hand getragen haben, sodass sein tätowierter Oberkörper zu sehen war. Die weibliche Person hatte offenbar lange blonde Haare und trug ein weißes, kurzes Kleid.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder zur Identität der unbekannten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0711 / 87035 - 0 zu melden.

