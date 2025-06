Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender am Bahnhof Mosbach/Neckarelz attackiert

Mosbach/Neckarelz (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann hat zusammen mit seinem noch unbekannten Begleiter am Samstagabend (28.06.2025) einen 41-jährigen Reisenden am Bahnhof in Mosbach/Neckarelz attackiert.

Zeugenaussagen zufolge kam es gegen 20:45 Uhr zunächst in einer am Bahnsteig stehenden S-Bahn der Linie S41 zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern. In Folge dessen sollen der 34-jährige eritreische Staatsangehörige und sein unbekannter Begleiter ihr Gegenüber geschlagen haben. Nachdem sich die Auseinandersetzung auf den Bahnsteig verlagerte, alarmierten Zeugen die Polizei. Eingesetzte Beamte der Landespolizei trafen den 34-Jährigen an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Sein Begleiter flüchtete unerkannt. Der Geschädigte mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht am Kopf und am Oberkörper verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell