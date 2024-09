POL-F: 240908 - 0881 Frankfurt - Niederrad: Goldkettenraub während Musikveranstaltung - mehrere Tatverdächtige festgenommen

Frankfurt (ots) - (hol) Die am 04. September 2024 veröffentlichte Fahndung nach einem vermissten 15-Jährigen, der Bezüge nach Oberursel hat, wird hiermit zurückgenommen. Der Junge kehrte bereits am Abend des 04.09.2024 zu seiner Großmutter zurück. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main ...

