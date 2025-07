Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter am Hauptbahnhof Stuttgart attackiert - Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Am späten Montagabend (30.06.2025) kam es am Hauptbahnhof Stuttgart zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Zugbegleiter und einem Reisenden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 30-jähriger türkischer Staatsangehöriger gegen 23:15 Uhr in den MEX 18 (Metropol-Express) am Bahnsteig 12 einsteigen. Dort erkannte der 25-jährige deutsche Zugbegleiter den Mann offenbar als eine Person wieder, die in der Vergangenheit wohl mehrfach ohne gültigen Fahrschein angetroffen worden war. Als der Zugbegleiter den Mann auf seinen Fahrschein ansprach, reagierte dieser laut Zeugenangaben sofort aggressiv. Im weiteren Verlauf soll der 30-Jährige den 25-jährigen Zugbegleiter mehrfach in das Gesicht geschlagen haben. Die alarmierte Bundespolizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort feststellen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen blieb der Tatverdächtige auf freiem Fuß. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Körperverletzung wurde seitens der Bundespolizei eingeleitet.

