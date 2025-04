Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl einer Geldbörse

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am vergangenen Dienstag (15.04.2025), gegen 16.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 90-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Neuburger Straße (200er Hausnummern). Die Geldbörse befand sich in der verschlossenen Handtasche am Einkaufswagen. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

