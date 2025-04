POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Mittwoch (16.04.2025) fuhr eine 19-jährige Autofahrerin unter dem Einfluss von Cannabis in der Stadtberger Straße. Hierbei touchierte sie ein geparktes Auto. Gegen 21.30 Uhr fuhr die 19-Jährige entlang der Stadtberger Straße entgegen der Einbahnstraße. Den entgegenkommenden Autos wich die Autofahrerin in einer Parklücke ...

