Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Auseinandersetzung im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart/Esslingen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen und zwei Männern im Alter von 23 und 26 Jahren ist es in der Nacht zum Mittwoch (02.07.2025) in einem Zug in Richtung Esslingen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die drei Personen, bei denen es sich um Männer mit ungeklärter Staatsangehörigkeit handelt, gegen 01:05 Uhr in einem Metropolexpress zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf soll sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben, bei welcher nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt wurde. Alarmierte Polizisten trafen den 22-Jährigen beim Halt des Zuges in Esslingen an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Die beiden anderen Tatverdächtigen flüchteten zunächst unerkannt aus dem Zug, wurden aber im Rahmen einer Fahndung von Beamten der Landespolizei im Stadtgebiet Esslingen angetroffen. Die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

