Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Pedelec-Fahrer übersieht parkendes Auto

Wörth am Rhein (ots)

Ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr gestern gegen 14.10h die Dorschbergstraße in Wörth. Wegen eines Schleifgeräusches an seinem Vorderrad beugte er sich während der Fahrt nach vorne, um die Ursache zu beheben. Dabei übersah er ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Trotz einer im letzten Moment durchgeführten Notbremsung, krachte der Radfahrer in die Heckscheibe des PKW, die dadurch beschädigt wurde. Er zog sich dabei Prellungen an Armen und im Gesicht zu. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Der Pedelec-Fahrer trug einen Fahrradhelm.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell