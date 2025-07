Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung in der S-Bahn, Zeugen gesucht

Beutelsbach (ots)

Beutelsbach: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.07.2025) kam es in der S-Bahnlinie 2 in Richtung Schorndorf auf Höhe des Bahnhofes Beutelsbach zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bisher unbekannten Täter. Ersten Informationen zufolge saßen die 30 und 31 Jahre alten Geschädigten gegen 01:00 Uhr in einem Vierersitz der S-Bahn. Hier sollen beide bemerkt haben, wie ein Ihnen gegenübersitzender Mann seine sehr kurze Hose hochzog und augenscheinlich an seinem Glied manipulierte. Laut aktuellen Erkenntnissen wechselten die beiden deutschen Staatsangehörigen daraufhin sofort den Sitzplatz. Der unbekannte Tatverdächtige verließ mutmaßlich die S-Bahn am Haltepunkt Geradstetten und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes einer exhibitionistischen Handlung eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, welche diesen Vorfall beobachten konnten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 870350 an die Bundespolizei zu wenden. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen mit einem weißen T-Shirt bekleideten Mann mit farbigen Ärmeln, lockigen Haaren und südländischen Aussehen handeln.

