POL-PPRP: Auto auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Ein 31-jähriger Motorradfahrer befuhr am Montag (23.06.2025), gegen 17 Uhr, die Sumgaitallee in Fahrtrichtung Heinigstraße. An der dortigen Ampel schätzte er den Abstand zu einem vorausfahrenden Autofahrer, der an der roten Ampel hielt, falsch ein. Der 31-Jährige fuhr auf das Fahrzeug des 26-Jährigen auf und stürzte. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein ...

mehr