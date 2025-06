Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Die Polizei ermittelt

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Freitagabend (30.05.2025) gegen 23:57 Uhr kam es in der Ahornstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 50-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau zunächst in einen verbalen Streit. In der Folge wurde der Mann durch einen 38-jährigen Begleiter der Frau zu Boden gestoßen und mehrfach getreten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schritten Zwei unbeteiligte Personen in die Auseinandersetzung ein. Mehrere Personen wurden hierbei verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen. (SR)

