Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bedrohung und Diebstahl durch vier gefasst Täter

Gera (ots)

Am frühen Sonntagmorgen waren mehrere Streifenwagen Dr.-Eckener-Straße eingesetzt. Ausgangssachverhalt war ein abgetretener Fahrzeugspiegel. Noch während des Einsatzes hörten die Beamten Schreie aus unweiter Entfernung in Richtung KUK Gera. Aufgrund der sofortigen Nachschau konnte im Nahbereich eine Gruppe aus vier unbekannten männlichen Personen angetroffen werden, welche sich schnellen Fußes vom KUK entfernten. Diese wurden angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Durch eine weitere Streifenbesatzung konnte Kontakt zu einem jungen Pärchen hergestellt werden, welche angaben, dass sie von dieser Gruppe bedroht wurden. Einer der Personen zerbrach eine Glasflasche und warf die Scherben in Richtung des Pärchens, traf sie aber nicht, sodass niemand verletzt wurde. Ein anderer trug während der Kontrolle die Handtasche der bedrohten Frau bei sich. Die Identität der vier Tatverdächtigen wurden folglich geklärt. Sie wurden, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Gera, vorläufig festgenommen. Ermittlungen gegen die handelte Tätergruppierung wurden eingeleitet.

