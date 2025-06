LPI-G: Angriff mit zerbrochener Bierflasche

Zeulenroda (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 22:45 Uhr in Zeulenroda zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein Paar mittleren Alters hatte gemeinsam Alkohol konsumiert. Dann gerieten die Partner in Streit, welcher schnell eskalierte. Der Mann schlug seine Frau ins Gesicht. Daraufhin nahm die Frau ein Schwert und versetzte ihrem Partner einen Hieb. Dieser wurde am Arm verletzt und musste im ...

