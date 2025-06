LPI-G: Beziehungstreit wird mit dem Schwert ausgetragen.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (ots) - In der Zeit vom 28.05.2025, 18:00 Uhr, bis zum 30. Mai 2025, 10:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Zimmerer-Betrieb in der Ronneburger Straße in Teichwolframsdorf ein. Sie fuhren mit einem Fahrzeug von hinten über eine Wiese an das Firmengelände heran, beschädigten den Gartenzaun und gelangten so auf das Grundstück. ...

