Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Zimmerer-Betrieb - Polizei sucht Zeugen

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (ots)

In der Zeit vom 28.05.2025, 18:00 Uhr, bis zum 30. Mai 2025, 10:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Zimmerer-Betrieb in der Ronneburger Straße in Teichwolframsdorf ein.

Sie fuhren mit einem Fahrzeug von hinten über eine Wiese an das Firmengelände heran, beschädigten den Gartenzaun und gelangten so auf das Grundstück. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt zum Werkstattgebäude des Betriebs. Dort entwendeten sie Werkzeuge im Wert von 12.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Greiz bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 03661/6210 zu melden. Das Aktenzeichen lautet ST/0138770/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell