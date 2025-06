LPI-G: Fahrraddieb gestellt

Altenburg (ots) - Nobitz OT Klausa. Am heutigen Tag (30.05.2025) kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einer Kleingartenanlage in Nobitz im Ortsteil Klausa. Eine 33-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und sperrte sich in ihrer Gartenlaube ein. Da eine Gefahr für das Wohl der Frau nicht ausgeschlossen war, kam die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr zum Einsatz. Die eingesetzten Beamten konnten die 33-Jährige in der Laube ...

