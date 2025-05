Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bedrohungslage in Altenburg

Altenburg (ots)

Nobitz OT Klausa. Am heutigen Tag (30.05.2025) kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einer Kleingartenanlage in Nobitz im Ortsteil Klausa. Eine 33-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und sperrte sich in ihrer Gartenlaube ein. Da eine Gefahr für das Wohl der Frau nicht ausgeschlossen war, kam die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr zum Einsatz. Die eingesetzten Beamten konnten die 33-Jährige in der Laube antreffen, wobei sich diese nach eigenen Angaben mit einer Axt bewaffnete. Weitere Polizei- und Rettungskräfte wurden folglich hinzugezogen. Gegen 15:00 Uhr konnte die 33-Jährige durch die Polizeibeamten verbal überzeugt werden, sich aus dem Objekt zu begeben, sodass keine Gefahr mehr von ihr ausging. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung an medizinisches Personal übergeben. Bei dem Einsatz wurden nach bisherigen Erkenntnissen keine Personen verletzt. Zur Motivlage liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell