Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall in Handorf - 61-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots)

Am Dienstag (26.11., 13.15 Uhr) ist es auf dem Alten Mühlenweg in Handorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 61-Jähriger leicht verletzt worden ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann in Richtung Münsterstraße unterwegs, als er in einem Kurveneingang nach rechts von der Fahrbahn in die Grünfläche abkam. Im weiteren Verlauf fuhr er eine ansteigende Böschung hoch, sodass sein Kombi in Schräglage geriet. Infolgedessen fiel das Fahrzeug von dem Hang auf die Straße und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 61-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien. Er wurde durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Skoda wies einen Totalschaden auf und wurde durch eine Abschleppfirma geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Alte Mühlenweg bis 15 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell