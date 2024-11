Polizei Münster

POL-MS: Dreiste Betrüger erbeuten fünfstellige Summe - Liebesbeziehung vorgespielt

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter haben über zwei Wochen einem 65-Jährigen eine Liebesbeziehung vorgespielt und ihn so um eine fünfstellige Summe betrogen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Münsteraner über eine Onlineplattform eine Frau aus dem Ausland kennengelernt, die ihn in Deutschland besuchen wollte. Um sich ein Ticket zu kaufen, einen Reisepass und das Visum zu beantragen, bat sie den 65-Jährigen um einen vierstelligen Geldbetrag. Die Betrügerin forderte anschließend mehr Geld, da es bei der Beantragung des Visums ein Problem gebe. Daraufhin überwies der Senior eine fünfstellige Summe, um die vermeintliche Freundin zu unterstützen.

Die Betrüger forderten anschließend weiteres Geld, diesmal eine sechsstellige Summe. Grund für die Geldforderung sei ein Unfall, in welchen seine vermeintliche Freundin verwickelt sei. Da diese Forderung dem Münsteraner komisch vorkam, zweifelte er an dem Unfall. Nachdem er sich bei der Botschaft nach einem möglichen Unfall informiert hatte, kam er der Zahlungsaufforderung nicht nach.

Vor und in der Weihnachtszeit kommt es vermehrt zu Schockanrufen und Betrugsversuchen im Internet. Die Polizei rät: Kommen Sie der Aufforderung, Geld zu überweisen, an Ihnen nicht persönlich bekannte Personen nicht nach. Folgen Sie keinen unbekannten Links, die Ihnen auf verschiedenen Wegen zugeschickt werden. Sei es per E-Mail, Messenger oder per SMS. Geben Sie generell keine Daten zu Ihrer Person und zu Ihren Bankverbindungen an Fremde weiter.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell