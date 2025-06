LPI-G: Auseinandersetzung in der Innenstadt

Gera (ots) - Am Samstagnachmittag kam es auf der Straße des Friedens auf Höhe des Tierparks zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der Motorradfahrer befuhr die Straße in Richtung Scheubengrobsdorf, als plötzlich er ein medizinisches Problem erlitt und in Folge dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und ...

mehr