POL-MFR: (500) Reizgas in Schultoilette versprüht - Mehrere Schüler leicht verletzt

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (15.05.2025) versuchten drei Männer einen Zigarettenautomaten im Nürnberger Stadtteil Muggenhof aufzubrechen. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen festnehmen. Aufmerksame Zeugen beobachteten gegen 15:45 Uhr, wie sich drei Männer an einem Zigarettenautomaten in der Ferdinandstraße zu schaffen machten. Sie versuchten ...

