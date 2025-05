Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Cannabis-Plantage im ehemaligen Steinbruch - Zwei Festnahmen

Bild-Infos

Download

Altena (ots)

Im alten Steinbruch an der Rahmedestraße wurde am Mittwoch eine illegale Cannabis-Plantage entdeckt. Gebäude und Geländekomplex gehören seit wenigen Wochen der Stadt Altena. Mitarbeiter des Ordnungsamtes inspizierten gegen Mittag eine der hinteren Hallen, entdeckten die große Anlage und informierten die Polizei. Die nahm vor Ort zwei Männer (27 und 38 Jahre alt) vorläufig fest. Sie werden heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. In dem Gebäudekomplex wuchsen über 1000 Pflanzen. Spurensicherung und Ermittlungen dauern an. Das Technische Hilfswerk wird die sichergestellte Anlage abbauen und abtransportieren. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell