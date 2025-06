LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "In die Leitplanke gefahren und abgehauen"

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von Mittwochnachmittag, 14:55 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 10:40 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen auf dem Parkplatz in der Meininger Straße in Zella-Mehlis abgestellten roten Seat. An dem Pkw entstand im hinteren Fahrzeugbereich ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Im beschädigten Bereich konnten helle Farbreste festgestellt ...

