Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Jürgen

Geschwindigkeitskontrolle - Polizei stellt über 20 Verstöße fest

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (17.03.2025) kontrollierten Beamte des 1. Polizeireviers Lübeck in der Wallstraße die Geschwindigkeit der Fahrzeuge, die aus Richtung Possehlstraße in Richtung Mühlenbrücke fuhren.

Während der rund einstündigen Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten 20 Geschwindigkeitsverstöße fest. Ein Autofahrer überschritt dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h um 22 km/h. Ein weiterer Fahrer hatte den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. In allen Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell