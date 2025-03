Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH Damlos

Zusammenstoß zwischen Golf und Traktor - junge Frau schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Freitagvormittag (14.03.2025) ist eine junge Frau bei einem Verkehrsunfall bei Damlos schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet sie kurz hinter dem Ortsausgang auf schneeglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegen kommenden Traktor zusammen. Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 12 flog die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Gegen 11.40 Uhr befuhr die 23 Jahre alte Ostholsteinerin mit ihrem VW Golf den Sebenter Weg in Richtung Sebent. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet sie kurz hinter dem Ortsausgang Damlos in einer Rechtskurve auf schneeglatter Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr. Dort prallte die Ostholsteinerin mit einem in Richtung Damlos fahrenden Traktor zusammen. Bedingt durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen das vorne am Traktor angebrachte Gewicht wurde die gesamte Fahrzeugfront des Golfs bis zur Fahrerkabine stark eingedrückt und die Frau in ihrem PKW eingeklemmt.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Damlos und Lensahn konnten die 23-Jährige aus dem Golf befreien. Unter Begleitung eines Notarztes wurde sie von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 12 in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr ist nach bisherigem Sachstand nicht auszuschließen. Der 33 Jahre alte Fahrer des Traktors erlitt keine Verletzungen.

Der stark defomierte Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch an dem Traktor des Herstellers Fendt entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn kurz hinter Damlos bis 13.30 Uhr voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell