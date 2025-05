Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kellerabteil aufgebrochen und Pedelec gestohlen

Gummersbach (ots)

Zwischen 00:00 Uhr und 14:45 Uhr am 8. Mai waren Diebe in der Mühlenstraße auf dem Bernberg unterwegs. Die Kriminellen entfernten gewaltsam den Sicherungsriegel eines Kellerabteils in einem Mehrfamilienhaus und stahlen ein dort abgestelltes Pedelec. Es handelt sich um ein Pedelec des Herstellers Conway (Modell: Xyron 5) in der Farbe Blau.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell