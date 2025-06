Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von Mittwochnachmittag, 14:55 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 10:40 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen auf dem Parkplatz in der Meininger Straße in Zella-Mehlis abgestellten roten Seat. An dem Pkw entstand im hinteren Fahrzeugbereich ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Im beschädigten Bereich konnten helle Farbreste festgestellt werden. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne die Eigentümerin oder die Polizei zu informieren. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0144317/2025 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell