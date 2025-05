Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeieinsatz am Sportplatz in Görsbach

Nordhausen (ots)

Am Samstagnachmittag mussten mehrere Funkstreifenwagen des Inspektionsdienst der LPI Nordhausen zügig zum Sportplatz in die Ortslage Görsbach. Anhand der Ausgangsmeldung gegen 16:45 Uhr soll zwischen 30 Personen eine Schlägerei stattfinden, welche dem Fußsballspiel in der Kreisliga zwischen den beiden Mannschaften SG Blau-Gelb Görsbach und VFB Werther zugeordnet werden konnte. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort hatten sich die beteiligten Personen bereits wieder getrennt. Nach ersten Befragungen soll es zu einer wechselseitigen Körperverletzung durch Spieler beider Mannschaften gekommen sein. Hintergrund für die Eskalation sollen mehrere Entscheidungen des agierenden Schiedsrichter am Enden des Spiels gewesen sein. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden seitens der Polizei eingeleitet. Zu weiteren Vorfällen kam es an diesem Nachmittag auf dem Sportplatz nicht mehr.

