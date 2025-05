Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am Freitag dem 02.05.2025 gegen 23:25 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW BMW die L 1074 (westspange) bei Heiligenstadt. Dabei stieß sie mit einem über die Fahrnahn wechselndem Reh zusammen. Dabei wurde das Tier getötet. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Am Samstag dem 03.05.2025 gegen 03:15 Uhr stieß der Fahrer eines PKW Skoda auf der B 247 zwischen Leinefelde und Worbis ebenfalls mit einem Reh zusammen. Auch hier wurde das Tier bei dem Unfall getötet. Der Schaden am PKW wird auf ca. 1500,-EUR geschätzt.

Am 30.04.2025 zwischen 11:50 und 12:15 Uhr wurde in der Einsteinstraße in Leinefelde ein ordnungsgemäß geparkter PKW Mercedes durch ein unbekanntes Fahrzeug an der rechten vorderen Stoßstange und am Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell